Antony Johnston (Dead Space) tease un jeu inédit prévu à la conférence PS5

Reportée la semaine dernière en soutien au mouvement Black Lives Matter, la présentation des jeux PlayStation 5 aura lieu demain à 22h en France. En amont de l’événement, Antony Johnston, le scénariste de la célèbre licence horrifique Dead Space, a teasé un des titres inédits qui sera montré pendant la conférence.

Par l’intermédiaire de son compte Twitter officiel, l’écrivain a posté le message suivant : « Comme certains d’entre vous le savent, je travaille sur un gros jeu vidéo depuis presque 2 ans maintenant. Cela n’a rien à voir mais vous devriez tous regarder l’événement de lancement de la PS5 jeudi. » Le rendez-vous est pris.

Rappelons que la présentation des jeux PlayStation 5 sera à suivre en direct sur notre chaîne Twitch demain à 22h.

As some of you know, I’ve been working on a big videogame for almost 2 years now.

In totally unrelated news, you should all watch the PS5 launch event on Thursday.

🧐

— Antony Johnston (@AntonyJohnston) June 9, 2020