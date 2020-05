Silent Hill : Un soft reboot en exclusivité sur PlayStation 5 ?

Si cela fait plusieurs mois que les rumeurs se multiplient autour de Resident Evil 8 et Resident Evil 4 Remake, une autre saga culte du survival horror fait parler d’elle : Silent Hill. En janvier et en mars, on apprenait notamment que deux nouveaux titres de la licence seraient en préparation mais l’information a été démentie par Konami.

Cependant, comme en début d’année, le compte Twitter @AestheticGamer1 réitère en partie ses propos et apporte quelques précisions sur, non pas deux, mais le seul projet qui serait dans les cartons de Sony qui n’aurait pas racheté la franchise comme une autre fuite le laissait entendre. Le prochain opus serait « un soft reboot conçu pour être le premier Silent Hill d’une majorité de joueurs » et prévu en exclusivité sur PlayStation 5.

Le titre annoncé très bientôt ?

Développé par Sony Japan Studios depuis 2019, toujours selon l’internaute, le jeu serait entre les mains de Keiichiro Toyama, le créateur de la série. Son équipe serait composée de « Masahiro Ito à la direction artistique, d’Akira Yaomoka à la composition et de plusieurs personnes ayant travaillé sur Forbidden Siren et Gravity Rush. » Il insiste également sur le fait que « le titre n’est pas un remake » et qu’il n’a « rien à voir avec Silent Hills de Hideo Kojima. »

En conclusion de son thread Twitter, AestheticGamer indique que « le jeu est jouable et qu’une démo sera montrée après son annonce. » S’il s’agit bien d’une exclusivité PlayStation 5, le projet pourrait donc être dévoilé très bientôt puisque Sony envisagerait de présenter certains titres de sa future console lors d’un événement qui se déroulerait début juin.

(2/5) someone seperately. Neither got the job, but I know this as fact.

-In late 2019, a seperate close friend in Japan informed me a Silent Hill game was being developed in Japan that had started dev at the start of 2019. I started doing some personal investigation from this, — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 21, 2020

(4/6) the following I have evidence to believe, but I can't verify the details (but it is from someone who would know & I verified their identity). So to lay the detaila of this put straight:

-It is developed by Sony Japan Studios & will be PS5 exclusive.

-Toyama is directing, — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 21, 2020