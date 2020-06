Un nouveau Far Cry annoncé le mois prochain par Ubisoft ?

Alors que plusieurs événements concernant les jeux PlayStation 5, l’IGN Summer of Gaming ou encore le PC Gaming Show dévoileront les jeux vidéo de demain dès cette semaine, il n’est pas rare de voir les fuites et les rumeurs s’accumuler en amont de ces présentations. Sans surprise, l’une d’elles concerne Ubisoft. Selon Gamesreactor, le prochain Far Cry sera dévoilé lors de la conférence en ligne de l’éditeur français prévue le mois prochain.

Un cadre exotique au programme ?

Bien qu’il faille prendre cette information avec d’énormes pincettes, le site danois affirme que ce nouvel opus est le cinquième projet AAA prévu par Ubisoft pour sortir avant fin mars 2021 en plus d’Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Gods & Monsters et Rainbow Six Quarantine. Il ajoute que, contrairement à Far Cry 5, le titre se déroulerait dans un cadre « plus exotique. » Quant aux licences Splinter Cell et Prince of Persia, elles « reviendront plus tard. »

Notez que Gamesreactor ne s’arrête pas là puisqu’il se livre sans retenu à quelques pronostics concernant d’autres rumeurs qui affolent la toile depuis quelques mois. Par exemple, il estime que le prochain jeu Batman de Warner Bros Montréal se montrera « dans les prochains mois » et pourrait sortir « plus tôt qu’on ne le pense. » Un remake de Demon’s Souls serait aussi en développement sur PlayStation 5 et annoncé « dans un State of Play diffusé cet été. »

Rappelons encore une fois que toutes ces informations ne sont que des spéculations et il faudra patienter pour savoir si elles sont vraies ou non.