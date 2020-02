Activision confirme Call of Duty 2020 et développe plusieurs remasters

Ces derniers jours, plusieurs éditeurs font part de leur bilan financier pour le dernier trimestre et en profitent pour faire le point sur l’avenir. C’était le cas de Nintendo la semaine passée qui confirmait ne pas travailler sur une Switch Pro ou encore Electronic Arts qui prévoit 14 jeux d’ici mars 2021. Activision a aussi partagé ses résultats tout en se prononçant sur les jeux à venir.

Des remasters et remakes en préparation

Dans cette conférence téléphonique qui revient sur son rapport du quatrième trimestre 2019, on apprend de nombreuses choses. Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners a cependant résumé la longue discussion sur Twitter et on peut noter :

Activision :

Le prochain Call of Duty est confirmé et sortira bien au 4ème trimestre 2020

Plusieurs remasters et jeux « repensés » sont en développement et seront annoncés plus tard en 2020

Blizzard :

Diablo Immortal entre dans une phase d’alpha mi-2020

WoW Classic recevra du nouveau contenu

Même constat pour les autres titres de Blizzard Entertainment

King :

King investira dans de nouveaux titres pour 2020

Côté chiffres, l’éditeur prévoit 6,45 milliards de dollars de revenus en 2020, ce qui est relativement sur le même créneau que l’année fiscale 2019.

Il faut donc retenir plusieurs choses dans tout cela. Si la confirmation de Call of Duty 2020 n’est absolument pas une surprise, on peut cependant noter qu’il n’y a aucune mention d’un Skylanders. Il n’y semble pas non plus d’y avoir des accords d’édition comme ce fût le cas avec Sekiro l’année passée.

Cependant, on peut s’attendre à un ou plusieurs remakes, comme ce fut le cas avec Crash Team Racing: Nitro Fueled, Spyro Reignited Trilogy ou encore la N. Sane Trilogy. Rappelons d’ailleurs qu’un Call of Duty: Modern Warfare 2 a été listé en février 2019 par le PEGI mais que rien n’a été encore officiellement annoncé. Cela peut en faire partie aussi.