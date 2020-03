L’annulation de l’E3 2020 à cause du coronavirus aura fait grand bruit, surtout chez les éditeurs et développeurs qui comptaient sur l’événement pour présenter leurs prochains titres. C’est notamment le cas de Warner Bros. Games, qui selon Jason Schreier de Kotaku, devait organiser pour la toute première fois sa propre conférence.

Batman et Harry Potter manquent le coche

Le journaliste révèle en effet que l’éditeur devait tenir un show où il devait présenter son futur line-up, à commencer par le prochain jeu Batman, en rumeur depuis pas mal de temps. C’était aussi l’occasion de dévoiler au grand jour le jeu AAA Harry Potter, dont une vidéo avait fuité il y a quelques années maintenant. N’oublions pas non plus le cas Rocksteady, qui fait l’impasse sur l’E3 depuis pas mal d’éditions malgré la certitude que le studio est bien à l’oeuvre sur un nouveau projet.

Tout cela devait être présenté en juin à Los Angeles, mais le coronavirus et l’annulation de l’E3 2020 obligent maintenant Warner Bros. Games à revoir ses plans. Il y a de fortes chances que l’éditeur fasse comme les autres, et organise un événement vidéo façon Nintendo Direct, comme Microsoft prévoit de le faire. On ne sait en revanche pas quand cela arrivera.