PS5 : Un YouTubeur parvient à créer une PS5 Slim de seulement 2 centimètres d’épaisseur

La pénurie de semi-composants empêche Sony de disposer d’un stock de PS5 suffisant pour répondre à toutes les demandes, et a priori, cela ne devrait pas changer avant plusieurs mois. On est donc loin de l’arrivée d’un nouveau modèle de PS5, que ce soit une PS5 Pro ou une PS5 Slim, et ce malgré ce que veulent insinuer certaines rumeurs. Et tandis que certains commencent à trouver le temps long, d’autres s’amusent à imaginer ce à quoi pourrait ressembler le prochain modèle de PS5, comme le YouTubeur DIY Perks, qui a construit une PS5 Slim des plus étonnantes.

Créer une PS5 Slim, c’est possible

Dans sa dernière vidéo, il explique alors avoir construit un modèle de PS5 mesurant seulement 2 centimètre de haut, ce qui change du format XXL de la PS5 traditionnelle, qui est bien des choses, mais qui est loin d’être peu encombrante.

Comment a-t-il réalisé cet exploit ? Il explique que tout vient du système de refroidissement de la machine, qu’il a complétement enlevé pour y placer un système de watercooling, qui permet donc de refroidir la console avec de l’eau. Evidemment, l’installation de tout ce système prend énormément de place, et il faut pouvoir cacher tout ça quelque part, mais la console en elle-même devient tout de suite largement plus petite, comme il le montre avec son prototype.

Après plusieurs essais, DIY Perks a réussi à allumer la console et à faire tourner des jeux sans problème. Un joli travail qui pourra difficilement être mis à la vente un jour par Sony, mais on salue la performance.