PS5 Pro et nouvelle Xbox Series, les futures consoles pour 2023/2024 ?

On le sait, cette génération de consoles ne ressemble à aucune autre tant elle a du mal à démarrer, la faute à des pénuries de composants qui empêchent les constructeurs d’assurer des stocks décents de machines pour les consommateurs. Mais cela n’empêche pas les rumeurs de PS5 Pro et de nouvelle Xbox Series de fleurir un peu partout sur les réseaux sociaux, bien souvent sans aucun fondement. Mais cette fois-ci, c’est ces supposées nouvelles consoles ont été évoquées par une entité un peu plus particulière, puisqu’il s’agit du fabriquant de téléviseurs TCL.

TCL relance les rumeurs sur la PS5 Pro et la nouvelle Xbox Series

L’information nous est rapportée du site PPE (et relayée par l’insider Tom Henderson), dont un de ses journaliste à pu assister à une présentation de la branche polonaise de TCL.

Durant cette prise de parole, le constructeur a diffusé un diaporama qui revient sur les dernières générations de consoles, afin de mettre en avant l’évolution de la technologie de ces dernières, capables d’afficher un rendu d’image de plus en plus impressionnant. Sauf que dans cette présentation, on y voit la mention de la PS5 Pro et d’une nouvelle Xbox Series, avec comme prévision de sortie 2023 ou 2024, et la possibilité pour ces dernières d’afficher de la 8K (ce qui devrait être le cas des consoles actuelles, normalement).

Faut-il y croire ?

Evidemment, il ne faut pas y voir une confirmation de TCL ici, qui serait au courant de l’existence de ces supposées machines. Etant donné le diaporama en question, on imagine que le fabriquant suppose simplement que des consoles de mi-génération arriveront prochainement, comme c’était le cas pour la PS4 Pro et la Xbox One X. Il se peut aussi, et c’est même tout à fait probable, que TCL se fie bêtement aux rumeurs diffusées un peu partout.

Avec la pénurie de consoles, on a du mal à croire que cela pourrait être possible (du moins pour 2023), à moins que Sony et Microsoft optent pour des composants plus faciles à produire et à trouver, ce qui justifierait un peu plus le passage vers de nouveaux modèles.

On sera donc très prudent ici, et on ne prendra pas ça pour argent comptant, mais il est tout de même amusant de voir un tel fabricant s’avancer sur ces rumeurs alors qu’on est bien loin d’imaginer que ces consoles puissent arriver si vite (mais bon, qui sait…).