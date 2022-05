PS5 : Sony assure que les stocks reviendront bientôt à la normale et que les ventes de la console vont décoller en 2024

Alors qu’on parle déjà de potentielles consoles de mi-génération, la PS5 et la Xbox Series sont encore introuvables dans nos grandes surfaces, la faute à une pénurie de semi-composants qui empêche les constructeurs de proposer des stocks décents. Même un an et demi après le lancement de cette génération, trouver ces nouvelles machines est un calvaire, mais Sony nous assure que tout cela va s’arranger très prochainement.

Un marché qui va peu à peu se stabiliser

Le constructeur affirme en tout cas qu’il met tout en œuvre pour que la situation revienne à la normale. Dans le dernier bilan du groupe présenté par Jim Ryan, on peut voir que la PS5 est légèrement à la traîne face à la PS4 si l’on compare le parcours des deux machines, et ce malgré le lancement très réussi de la PS5.

C’est surtout dans l’année fiscale 2021/2022 que cette dernière console a pris un peu de retard, et selon les prévisions de Sony, ce retard va s’agrandir en 2022/2023, avant de se réduire considérablement durant l’année 2023 et jusqu’à dépasser la courbe de progression de la PS4 dès 2024. Sony indique donc ici que les stocks devraient commencer à être suffisant à partir de 2023, mais surtout dès 2024, si l’on en croit la courbe ci-dessus.

Pour cela, Sony souhaite multiplier ses fournisseurs pour mieux palier au manque de composants, mais aussi établir de nouvelles négociations logistiques pour assurer plus de livraisons de PS5.

En clair, trouver une PS5 en 2022 risquera encore d’être compliqué, et on croise les doigts pour 2023.