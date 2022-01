PS5 : Sony a déposé un brevet qui pourrait aider à la rétrocompatibilité

Contrairement à la stratégie de Microsoft, Sony n’a plus fait de la rétrocompatibilité une priorité depuis la PS4, même si la PS5 est bien en mesure de lire la majorité des jeux PS4, voire même de les booster dans certains cas spécifiques. Mais cela pourrait s’apprêter à changer si l’on en croit un brevet qui vient d’être approuvé, et qui a été déposé par le constructeur l’an dernier, avec Mark Cerny (architecte de la PS5) à la tête de cette recherche.

La rétrocompatibilité au coeur d’un nouveau brevet

Sur ce brevet, relayé par GameSpot, on peut alors y lire que Sony travaille sur une technologie qui permettrait aux consoles actuelles de reproduire le fonctionnement interne, et surtout la vitesse d’exécution, d’anciennes consoles afin de faire tourner les jeux de l’époque sur des machines modernes. Car il faut savoir que l’architecture de chaque console est différente, et que les anciens jeux peuvent avoir du mal à tourner sur des consoles récentes si ces dernières ne reproduisent pas toutes les conditions de fonctionnement des consoles d’origine.

Malheureusement, aucune conclusion n’est apportée par ce brevet, mais cela indique bien que Sony travaille sur ce problème. Cela ne veut pas dire pour autant que l’on parle de rétrocompatibilité complète, puisque le brevet ne fait aucune mention de la PS1, PS2 ou PS3 (il parle simplement de consoles moins rapides), et qu’on est encore à l’état de théorie pour le moment.

Comme de nombreux brevets déposés par Sony, il faudra maintenant prendre son mal en patience pour voir si cela va aboutir à quelque chose ou non.