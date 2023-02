Accueil » Actualités » PS5 : La PlayStation Plus Collection ne sera bientôt plus offerte

Afin d’assurer aux premiers acheteurs de sa PS5 qu’ils auraient assez de jeux au lancement de la machine pour pouvoir profiter de cette dernière, Sony avait mis en place l’initiative PlayStation Plus Collection, qui consistait à offrir un peu moins d’une vingtaine de jeux issus du catalogue PS4 à ses abonnés PlayStation Plus. Un catalogue d’entrée plutôt sympathique qui a cependant fait souvent doublon avec les jeux du PlayStation Plus offerts chaque mois, surtout avec l’arrivée de palier PlayStation Plus Extra qui donne accès à beaucoup de ces jeux. C’est pourquoi Sony va supprimer la PlayStation Plus Collection dans quelques mois.

Les cadeaux, c’est terminé

Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour réclamer ces jeux puisque dès le 9 mai prochain, la PlayStation Plus Collection ne sera plus offerte aux abonnés possédant une PS5. Cela a été confirmé aujourd’hui via le PlayStation Blog.

Ce qui veut dire que vous ne pourrez plus mettre la main sur des jeux comme God of War, Days Gone, Final Fantasy XV ou encore Monster Hunter World via ce service. Si vous avez déjà ajouté ces jeux à votre bibliothèque, vous pourrez tout à fait les retélécharger à condition de posséder un abonnement actif au PlayStation Plus (n’importe quel palier). Mais si vous achetez une PS5 avec un abonnement après cette date, vous pouvez faire une croix à ce cadeau de bienvenue.

Une décision sans doute pour motivée par l’envie de faire adhérer les consommateurs au PlayStation Plus Extra, un service qui possède justement ces jeux. Mais c’est tout de même bien dommage pour les futurs acquéreurs de la PS5, qui souhaitaient se cantonner au PlayStation Plus Essentials.