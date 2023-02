PlayStation Plus : Les jeux du mois de février sont confirmés

Les mois du PlayStation Plus se suivent et se ressemblent avec des fuites qui viennent nous révéler tout le programme à venir des jours avant que Sony ne prenne la parole. On connaît maintenant les jeux de mois de février pour le PS Plus Essential depuis un moment, mais c’est seulement maintenant que cette sélection est confirmée.

Quels jeux PS Plus en février 2023 ?

Ce mois-ci, il y en aura encore pour tous les goûts puisque l’on pourra faire un peu de skate, régner sur la pègre et tuer des zombies, sans oublier d’aller d’aller faire un crochet dans l’espace en compagnie de quelques amis. Voici la liste des jeux offerts en février sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, il faudra encore attendre quelques jours, puisque la liste sera diffusée en milieu de mois.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 7 février 2023 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.