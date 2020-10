PlayStation Plus Collection : la liste complète des jeux dévoilée

Dans la foulée de l’annonce des jeux PlayStation Plus du mois de novembre, avec Bugsnax ou encore Hollow Knight, Sony a levé le voile sur l’intégralité de la PlayStation Plus Collection, le service qui permettra de jouer à toute une sélection de jeux PS4 sur PS5 si l’on est abonné.

Quels sont les jeux inclus dans la PlayStation Plus Collection ?

Dans cette liste, on retrouve bien entendu de nombreux jeux first party de chez Sony, mais aussi quelques éditeurs tiers. Pour faire simple, il s’agit plus ou moins de jeux disponible dans la gamme PlayStation Hits. Voici la liste complète :

Pour rappel, ce service n’entraîne pas de coûts supplémentaires pour les abonnés aux PS Plus, et tous ces jeux seront disponibles en téléchargement dès le 19 novembre, le jour de la sortie de la PS5.