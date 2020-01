PS5 : Des fonctionnalités uniques sont encore non annoncées

Il y a peu, Sony a tenu une conférence au CES 2020 et nous a parlé brièvement de la PlayStation 5. Certains imaginaient que le constructeur profiterait de l’occasion pour nous présenter du concret. Sans surprise et comme on pouvait s’y attendre, cela n’a pas été le cas, bien que l’on nous a tout de même dévoilé le logo définitif de la PS5. Cependant, la console a encore beaucoup de choses à nous dévoiler selon le président de SIE.

« Des fonctionnalités uniques »

C’est le magazine japonais Business Insider Japan, relayé par nos confrères de Gematsu, qui nous lâche quelques informations supplémentaires au sujet de la console nouvelle génération. Jim Ryan a été approché pour une interview et le président de Sony Interactive Entertainment s’est prêté au jeu pour nous apporter quelques éclaircissements. Il revient sur les chiffres de la PS4, nous parle de la migration entre celle-ci et la PS5 et de bien d’autres choses.

Rien de bien folichon me direz-vous mais il a tout de même lâché quelques phrases importantes. Après être revenu sur l’audio 3D ou les améliorations hardware, il tease la communauté sur les prochaines annonces : « Mais vous savez, il y a encore des éléments uniques pour la PlayStation 5 à venir qui la détachent des consoles précédentes. Les plus grandes différents doivent encore être annoncées ».

Jim Ryan explique donc que l’on est loin d’avoir tout vu. Même si pour le moment, nous avons eu des informations sur les caractéristiques techniques de la machine, il est vrai que l’on ne sait encore rien des fonctionnalités de cette PlayStation 5. Il faudra donc attendre la présentation officielle qui se fera dans « les prochains mois » pour en savoir plus.

Un logo identique entre la PS4 et la PS5

Parmi les questions abordées, il y a celle de la ressemblance entre les logos de la PS4 et de la PS5. En même temps, il faut bien avouer que la différence est minime : on remplace le 4 par le 5 et c’est tout. Si l’évolution n’avait pas été très marquante déjà sur le changement de génération précédent, cette fois, la similitude est encore plus importante. Le sujet a donc été évoqué.

Jim Ryan explique qu’il « est important de donner un sentiment de cohérence aux produits de la marque PlayStation ». Il rajoute que c’est capital pour un joueur qui voit le logo de « penser immédiatement et positivement que c’est PlayStation ». Une déclaration qui a du sens. Mais en attendant, cette ressemblance a de quoi faire sourire la communauté qui se donne à cœur joie de débattre sur les réseaux :

found the official PS5 startup screen pic.twitter.com/p8w1Nc9MKi — yakpuu. (@yakpuu_) January 7, 2020

Juste pour terminer avec le logo de la PS5.

Je sais que certain pourrait penser que Sony a été feignant mais ce n'est pas le cas. Ils ont simplement respecté l'image et l'identité de PlayStation.

De plus, les logos épurés sont aujourd'hui la norme. Un symbole, une lettre. pic.twitter.com/CW7mRUTjeB — AnthonySeptim💛👑🧀🍋🌻 (@AnthonySeptim) January 7, 2020