Sony officialise le logo de la PS5 et lâche quelques infos au CES 2020

Comme on pouvait s’y attendre, Sony s’est arrêté brièvement sur la PlayStation 5 au cours de sa conférence au CES 2020. Jim Ryan est arrivé sur scène au tout début de la présentation et après nous avoir parlé des chiffres de la PS4 (et ses 106 millions de consoles écoulées), l’homme a lâché quelques informations sur cette fameuse PS5. Malheureusement, rien de bien folichon.

Voici le logo de la PS5

Simple et dans la continuité des précédentes générations, le logo a été officiellement présenté par Sony Interaction Entertainment au cours de cette conférence. Rien de bien surprenant, on y retrouve la police que l’on a l’habitude de voir et l’acronyme « PS5 ». Le logo n’étonnera donc probablement personne.

Le constructeur japonais en profite aussi pour faire un rappelle des principales fonctionnalités hardware qui avaient déjà été évoquées. La PlayStation 5 offrira alors un son audio 3D, des gâchettes adaptatives/haptiques, un disque SSD à « ultra haute vitesse », du ray-tracing basé sur le matériel et un support blu-ray haute définition.

On notera tout de même l’absence totale de mention de la 8K, argument pourtant majeur dans la communication de la Xbox Series X. Relativement surprenant puisque Sony mettait régulièrement en avant la compatibilité 4K avec sa PS4 Pro. On reste donc sur l’annonce du logo et… c’est tout.

De nouvelles infos dans les prochains mois

Sur scène, Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, a lâché quelques mots supplémentaires : « nous avons annoncé plusieurs fonctionnalités majeures du matériel PlayStation 5 qui ont été conçues avec des customisations qui différencieront vraiment la plateforme, y compris une technologie évolutive comme le disque SSD à ultra haute vitesse, le son audio 3D, le blu-ray ultra HD et une toute nouvelle manette haptique ».

Il rajoute qu’avec tous ces éléments, « la PlayStation 5 incitera les développeurs à créer des mondes expansifs avec de nouvelles expériences de jeu qui seront plus immersives que jamais dans leur visuels, leur son et leurs sensations ». Il lâche également une promesse d’offrir « le meilleur contenu ».

Les nouvelles informations s’arrêtent cependant ici. Jim poursuit en nous expliquant qu’il y a encore « beaucoup à partager » et que l’on en saura plus « dans les mois à venir ». Pas de rendez-vous pour une présentation complète, ce que l’on aurait espérer ici, et il faudra se montrer patient avant d’en voir plus sur cette PlayStation 5.