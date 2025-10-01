Prototype pourrait s’offrir un remaster, selon une étrange mise à jour qui a été publiée sur Steam
Pas facile de développer un jeu de super-héros lorsque l’on ne s’appuie pas sur une licence Marvel ou DC, mais Activision a tout de même tenté sa chance avec Prototype, un jeu dans lequel l’on incarnait plutôt un anti-héros qui pouvait se mouvoir très facilement dans la ville de New-York, en étant un peu moins sympathique que l’Araignée du quartier. Le jeu avait connu une suite mal-aimée, qui a quelque peu enterré la licence. Jusqu’à aujourd’hui ?
Iron Galaxy Studios aux manettes d’un remaster ?
Rien n’est encore annoncé, mais les fans du jeu pensent qu’une nouvelle mise à jour de ce dernier vient très fortement suggérer l’idée d’un remaster. Les deux jeux de la saga ont reçu une mise à jour cette semaine, ce qui pourra déjà surprendre dans la mesure où les deux titres ne sont pas tout neufs. C’est en voyant que les mods n’étaient plus compatibles avec cette nouvelle version que la communauté Reddit s’est dit que quelque chose avait été modifié, et les changements sont surtout à voir du côté des crédits de fin.
Ces derniers ont été mis à jour avec de nouvelles mentions de Beenox et Demonware, qui appartiennent à Activision, mais aussi la présence d’Iron Galaxy Studios. Une équipe qui est surtout connue pour ses nombreux remasters, en ayant participé à Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ou Spyro Reignited Trilogy pour ne citer que des projets en provenance d’Activision. De quoi laisser penser que cette inclusion prépare le terrain pour une annonce de remaster de Prototype.
Activision n’a pas encore commenté la nouvelle ni officialisé la chose, mais Alex Mercer prépare peut-être son retour.
