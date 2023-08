Project Mugen : Le RPG urbain free-to-play et open world dévoile ses premières images impressionnantes

Un monde ouvert à la Genshin ?

Il y a quelques jours, le géant chinois NetEase nous avait dévoilé Project Mugen à l’aide de simples petites illustrations et nous avait donné rendez-vous aujourd’hui pour en savoir plus. C’est donc sans surprise que l’on découvre une première bande-annonce et une bonne flopée d’images pour présenter l’univers urbain de ce qui sera un RPG présenté comme « une lettre d’amour aux fantasmes urbains ».

Il faut dire que les premiers visuels nous immergent directement en pleine ville futuriste qui a clairement de quoi nous faire de l’œil avec sa patte artistique chatoyante et ses animations dynamiques. On sera plongé dans un monde qui rappelle celui de la Terre où les légendes urbaines deviennent réalité. Les habitants doivent alors cohabiter avec le surnaturel et faire face à des anomalies et autres événements mystérieux. Dans tout ce tumulte, on y incarne un Esper, aussi connu Infinite Trigger, un enquêteur qui va devoir en découdre avec les apparition

Développé par l’équipe de Thunder Fire Studio, un nouveau studio interne à NetEase, le titre prend la forme d’un RPG en monde ouvert, où l’on peut explorer, escalader, interagir avec l’environnement et bien d’autres joyeusetés. Les combats prennent la forme d’affrontements en équipe avec quatre personnages à choisir, qui auront tous des capacités différentes. Pour les combats déjà, mais aussi pour l’exploration puisque chaque héros aura droit à une compétence de mouvement telle que du parkour, la possibilité de se balancer ou utiliser une capacité de voyage unique.

La première bande-annonce survole un peu tous ces éléments à la fois, où l’on y voit également un personnage surréaliste de très grande taille. On peut aussi voir que l’on pourra bien conduire des véhicules, tels que des voitures et autres motos, que l’on peut d’ailleurs intercepter. Project Mugen ne semble pas encore avoir de nom définitif. Par contre, on a la confirmation qu’il arrivera bien sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC, iOS, Android et en Cloud. Pour l’instant, pas de date de sortie, mais les pré-inscriptions sont ouvertes sur le site officiel, ce qui sous-entend une sortie pas si lointaine.