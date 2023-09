NetEase Games sera au Tokyo Game Show avec Where Winds Meet, Project Mugen et d’autres, en plus d’un jeu consoles et PC inédit

Une surprise au programme

NetEase ne viendra pas au Tokyo Game Show les mains vides, c’est une certitude. En plus d’un line-up très bien fourni, l’éditeur compte lever le voile sur un jeu encore non-annoncé, qui sera à destination du PC et des consoles. Cette annonce aura lieu dès le premier jour du salon, le 21 septembre, mais on en sait pas encore plus à son sujet pour le moment.

Parmi les autres jeux confirmés pour le Tokyo Game Show, on retrouve :

Lovebrush Chronicles

Harry Potter: Magic Awakened

Where Winds Meet

Project Mugen

Dustborn

Under The Waves

Lysfanga: The Time Shift Warrior

Identity V

unVEIL the World

Knives Out

Majyo no Furo Life

Never After ~A Twisted Fairy Tale World~

Si vous vous demandez ce que viennent faire des jeux du label d’édition de Quantic Dream ici, c’est tout simplement car NetEase possède le studio depuis qu’il a racheté ses parts l’année dernière.

Voilà donc un programme des plus chargés même si les titres les plus surveillés seront sans doute Where Winds Meet et Project Mugen, deux projets qui intriguent le public et dont on espère avoir de nouvelles informations. Rendez-vous du 21 au 24 septembre pour le découvrir.