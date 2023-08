NetEase Games dévoile Project Mugen, un RPG en monde ouvert prévu sur PS5, PC et mobile, un futur Genshin-like ?

Project Mugen est pour l’instant décrit comme étant un RPG en monde ouvert, dans un univers urbain et coloré. Il est développé par le studio Naked Rain, qui est constitué d’une équipe appartenant en réalité à NetEase via Thunder Fire Studio. En dehors d’un key art, aucune image n’a été postée sur le jeu, même si l’on peut en réalité retrouver quelques gifs de ce dernier via son site officiel qui vient d’ouvrir.

#PROJECTMUGEN #BRANDNEWURBANOPENWORLD

[Andris] UPS reminds you, the trip to N.I.U will be started on August 24th, 10am(UTC+8). We've prepared travel tips for you, welcome to save: https://t.co/hmZ0noPtvS. We sincerely wish you an exciting and interesting journey in N.I.U!🥰 pic.twitter.com/MBKWhdH67U

— Project Mugen (@ProjectMugen_EN) August 18, 2023