Project MIST : Un nouveau jeu d’horreur et de survie en monde ouvert annoncé sur PC

Si le mois d’octobre, et notamment la période d’Halloween, est très souvent le moment idéal pour les joueurs et les joueuses de découvrir ou redécouvrir des productions pensées pour leur faire peur, c’est également l’opportunité pour les studios et éditeurs d’en annoncer de nouvelles. Pour preuve, voici Project MIST, un jeu d’horreur et de survie en monde ouvert chapeauté par Chicken Launcher (Pan’orama) et Awaken Realms (jeux de plateau This War of Mine, Tainted Grail: the Fall of Avalon, S.T.A.L.K.E.R.…).