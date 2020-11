Project EVE présente du gameplay et quelques images

Annoncé début 2019 avec le trailer que vous pouvez retrouver à la fin de cet article, Project EVE n’avait pas refait parler de lui depuis lors. Les développeurs ont choisi ce mois de novembre pour nous en montrer un peu plus. Ce jeu d’action coréen nous offre ainsi un nouveau trailer ainsi qu’une poignée d’images.

L’accent sur la plastique

Présenté comme un jeu AAA, autrement dit une grosse production, Project EVE était néanmoins resté plutôt mystérieux. Outre le fait qu’il s’agira d’un monde semi-ouvert réalisé avec l’Unreal Engine 4, le studio coréen SHIFT UP Corporation a dévoilé le strict minimum avec son premier trailer, qui mettait surtout en avant la plastique de son héroïne. Un trait que le titre partage avec Bayonetta, qui le faisait néanmoins avec humour, tandis que Project EVE semble bien premier degré.

Quoi qu’il en soit, nous en savons désormais un peu plus à son sujet, grâce au trailer ci-dessus. Celui-ci a le bon goût de nous montrer un peu de gameplay, face à un boss de surcroît. Le tout semble énergique, et ressemble à certains égards à un mélange entre du Bayonetta et du Nier Automata. Cela étant, le titre se démarque toujours par son esthétique singulière, qu’il doit toute ou en partie au designer Hyung-Tae Kim, fondateur du studio.

Avec ce second trailer, Project EVE nous a livré une petite poignée d’images inédites, toujours autant portées sur le corps de l’héroïne, que l’on voit principalement de dos. C’est néanmoins l’occasion d’observer quelques décors, à l’ambiance post-apocalyptique plutôt réussie. Bien sûr, le développement est probablement loin d’être terminé. Quelques problèmes subsistent encore, comme ces cheveux qui traversent la protagoniste.

Prévu pour PC, PlayStation 4 et Xbox One, Project EVE ne dispose toujours pas de date de sortie.