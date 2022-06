Resident Evil 7 : Pas de mise à niveau gratuite PS5 si vous possédez la version PS Plus

Lors du Capcom Showcase, l’éditeur nous a fait la surprise de sortir dans la foulée les mises à jour PlayStation 5 et Xbox Series de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil 7. Une update qui était assurée comme étant gratuite pour tous les possesseurs des jeux, mais il y avait bien entendu une exception que certains ont vu venir. Cela concerne le septième épisode et sa version PS Plus, qui ne peut pas être upgradée gratuitement.

Capcom nous fait une Square Enix

Vous souvenez-vous du cas de l’upgrade PlayStation 5 de Final Fantasy VII Remake ? A l’époque où le jeu obtenait sa mise à jour, on apprenait que les possesseurs du jeu qui avait mis la main sur Final Fantasy VII Remake via le PlayStation Plus n’auraient pas droit à cette update, et qu’il fallait payer le jeu pour l’obtenir. Une situation réglée par la suite, quelques mois plus tard.

Eh bien bien Resident Evil 7, c’est a priori la même chose qui est en train de se produire. Si vous avez obtenu le jeu via la PlayStation Plus Collection de la PlayStation 5, vous ne pourrez pas profiter de la mise à jour gratuite PS5. Pour cela, il faudra d’abord acheter le jeu afin d’obtenir cette upgrade.

Alors, simple erreur ou vraie volonté de Capcom de ne pas proposer cette mise à jour à tout le monde ? Pour le moment, la situation est ce qu’elle est, et l’éditeur pourrait très bien changer d’avis dans les prochains jours/semaines, mais en attendant, certains fans de cet épisode doivent être bien déçus.