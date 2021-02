Le prochain jeu Hot Wheels sera visiblement annoncé demain à 17h30

La licence Hot Wheels a connu de nombreuses adaptations vidéoludiques, mais au cours de ces dernières années, elle s’est surtout illustrée dans le jeu mobile malgré quelques apparitions dans d’autres jeux, notamment dans Forza Horizon 4. Elle devrait marquer son grand retour sur consoles dès demain si l’on en croit un teaser, qui promet une annonce pour le 25 février à 17h30.

Les petites voitures sont de retour

Le compte Twitter de la licence donne donc rendez-vous dès demain aux joueurs PlayStation, Xbox et Nintendo afin de découvrir un trailer de ce qui sera sans doute Hot Wheels Unleashed, et qui sera diffusé sur le site officiel. Le titre du jeu avait en effet fuité il y a de cela quelques jours sur le Microsoft Store, où l’on apprenait que c’était le studio Milestone qui était en charge du projet. Dommage pour l’effet de surprise donc.

Le jeu devrait nous permettre de collecter tout un tas de voitures et de participer à des courses endiablées, avec un mode 2 joueurs en écran splitté ou des compétitions à 12 joueurs en ligne. On nous promet également de pouvoir créer notre propre circuit en aménageant une chambre, avec des objets à placer et un tracé à personnaliser.

On découvrira donc certainement tout cela demain dès 17h30.