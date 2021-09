Hot Wheels Unleashed : Du fun mais à petites doses ? Test en vidéo

Après avoir travaillé sur de très nombreux jeux de motos avec les séries RIDE, Monster Energy Supercross ou encore MotoGP, le studio italien Milestone s’est trouvé un partenariat de choix pour la sortie d’un jeu vidéo Hot Wheels Unleashed. Il s’agit d’un jeu de course basé sur les voitures miniatures qui rappellera forcément de bons souvenirs à certains.

Une proposition alléchante qui plaira probablement à pas mal de joueurs avec un titre qui propose un éditeur de circuits sympathiques et des tracés amusants. Le jeu dispose également de quelques couacs et on vous en parle en vidéo. Hot Wheels Unleashed sort ce 30 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch.