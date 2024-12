Vous pouvez récupérer gratuitement Hot Wheels Unleashed sur l’Epic Games Store, mais pour une durée limitée

Le jeu de courses parfait pour les fêtes ?

Préparez-vous à faire chauffer le bitume, ou plutôt le plastique des circuits oranges qui sentent bon la nostalgie. Hot Wheels Unleashed vous place au volant de nombreuses miniatures de voitures dans un jeu de courses endiablé et très orienté arcade, qui peut aussi bien être apprécié par les grands que par les plus jeunes grâce à son accessibilité. En plus de collectionner les nombreux véhicules présents dans le jeu et de remporter toutes les courses disponibles, vous pourrez aussi laisser libre cours à votre imagination en construisant votre propre circuit.

Ce premier épisode était sorti en 2021 (n’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus) et a récemment eu droit à une suite un peu plus peaufinée, mais si vous souhaitez découvrir la série ou simplement obtenir un jeu de courses familial, c’est le moment ou jamais d’en profiter sur l’Epic Games Store. Vous avez jusqu’à demain, le 28 décembre à 17 heures, pour récupérer le jeu avant qu’un autre ne le remplace.