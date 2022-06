Prince of Persia Remake : Ubisoft retire les précommandes, mais affirme que le jeu est toujours en développement

Le retour du prince, ce n’est pas pour tout de suite. Après avoir reporté maintes et maintes fois la sortie de Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake, Ubisoft a décidé de retirer le projet à Ubisoft Pune pour le confier à Ubisoft Montréal, repoussant de facto la sortie du jeu une nouvelle fois. Cette semaine, certaines personnes ont pu remarquer que le jeu avait alors été retiré de certaines boutiques en ligne, laissant craindre une annulation, mais Ubisoft a éclairci la situation.

Les précommandes sont en pause

Contacté par PC Gamer suite à ces rumeurs, Ubisoft a affirmé que le retrait des précommandes était volontaire, puisque le jeu ne sortirait pas durant l’année fiscale 2023, mais il est toujours bien en développement :

« Nous sommes fiers du travail accompli par Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai, et Ubisoft Montréal bénéficiera de leurs apprentissages alors que la nouvelle équipe poursuivra le travail pour livrer un excellent remake. En conséquence, nous ne ciblons plus une sortie dans l’année fiscale 2023 et le jeu a été retiré des listes de ventes. Si des joueurs souhaitent annuler leur précommande, ils sont invités à contacter leur revendeur. Ils seront informés du projet au fur et à mesure du développement. »

En somme, Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake ne sortira pas avant avril 2023, comme on le savait déjà, et face à ce retard, Ubisoft a souhaité mettre en pause les précommandes. Le projet n’est donc pas annulé, mais on ne devrait pas le revoir avant un bon bout de temps.