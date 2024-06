Prince of Persia: Les Sables du Temps Remake reçoit du renfort avec le studio Ubisoft Toronto en support

Avant que Montréal ne prenne le relais, la charge de ce remake avait été confiée à Ubisoft Pune ainsi qu’à Ubisoft Mumbai. Les deux équipes ont été écartées du projet suite à la réaction du public face au premier trailer du jeu, ce qui a ensuite entraîné un reboot complet. Et si Ubisoft Montréal a tout à fait les épaules et les moyens humains pour remettre sur pied cet épisode, il compte malgré tout s’aider d’Ubisoft Toronto, qui rejoint également le développement, comme on l’apprend via un tweet du studio.

Ubisoft Toronto is joining the development of the remake of Prince of Persia: The Sands of Time!

We’re excited to rewind time and bring our studio’s creativity, expertise and updated tech to refresh this beloved classic with our partners at @UbisoftMTL. pic.twitter.com/kksyihIjKG

— Ubisoft Toronto (@UbisoftToronto) June 3, 2024