Une première vidéo de gameplay pour Mortal Shell avec une date pour la bêta

Si l’on en savait relativement peu sur le titre de Cold Symmetry, cela vient de changer. On a enfin pu avoir un premier regard sur le gameplay, mais les développeurs nous ont aussi gratifié de cette curieuse annonce spéciale qu’ils avaient promis de faire pendant l’événement.

Beaucoup d’informations dévoilés pour Mortal Shell

Cette annonce était effectivement liée à la bêta de Mortal Shell qui débutera le 3 juillet, vous trouverez tous les détails sur celle-ci en fin d’article. En ce qui concerne la version complète du titre, la fenêtre de sortie est toujours fixée au troisième trimestre 2020 mais les développeurs ont indiqué qu’ils s’exprimeraient bientôt sur ce sujet.

Cette vidéo de gameplay a donc permis d’en apprendre plus sur la mécanique unique du titre, à savoir les « Shells ». Il sera possible de les collecter en extrayant le pouvoir et les capacités de défunts localisés près de la zone de départ du jeu. Une fois collectées, ces Shells revêtiront chacune un style de jeu unique et permettront de développer et d’acquérir de nouveaux pouvoirs en s’intéressant à l’histoire qu’elles renferment, et aux personnes qui étaient autrefois possesseurs de ces capacités. Il sera possible d’en collecter quatre différentes dans le jeu.

Comment se déroulera la bêta du jeu ?

Pour la bêta, celle-ci s’étalera sur une semaine, entre le 3 et le 10 juillet. Afin d’obtenir un code, il faudra être attentif aux messages postés par le compte officiel du jeu sur Instagram, Facebook et Twitter. En effet, dès le 3 juillet, plusieurs codes seront publiés à la vue de tous et il faudra s’en saisir le plus rapidement possible. Le jeu n’étant prévu que sur PC, la bêta ne sera accessible que à travers ce support.

Le joueur débutera alors dans la zone de Fallgrim, et se dirigera en direction de la Crypte des Martyres où il devra terrasser le boss de la zone appelé Grisha l’esclave. Bien sûr, le personnage ne se battra pas à mains nues et sera en possession des armes suivantes : « The Hammer of Chisel » et « The Hallowed Sword ». De même, il sera possible de trouver et de s’équiper de deux différentes Shells pendant cette bêta, de quoi donner un aperçu des styles de jeu qui seront proposés lors de la sortie officielle du titre.

Les informations concernant la bêta seront mises en ligne fréquemment sur le serveur Discord du jeu, rejoignable via le site officiel de celui-ci. Enfin, cette première journée du Summer of Gaming a également mis en lumière un deuxième trailer pour Mortal Shell qu’il est possible de visionner sur la chaîne Youtube d’IGN à ce lien.