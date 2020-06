Une annonce spéciale pour Mortal Shell pendant le Summer of Gaming

Annoncé en avril dernier, Mortal Shell dévoilera pour la première fois son gameplay lors du Summer of Gaming, et plus précisément le mercredi 10 juin à partir de 22h45 si l’on en croit le planning de la conférence. Cependant, une annonce spéciale devrait également avoir lieu en parallèle de cette séance de gameplay…

Quelle peut être cette surprise ?

À moins de deux jours de l’événement pendant lequel le titre se montrera enfin, l’équipe derrière ce projet s’amuse en attisant la curiosité des fans grâce à ce simple message sur le compte Twitter du jeu.

Mais alors de quoi s’agit-il ? Les plus optimistes se tourneront vers l’annonce de la date de sortie du jeu, puisque Mortal Shell n’a pas précisé celle-ci et se contente aujourd’hui d’un vague été 2020.

Cependant, une supposition plus raisonnable serait d’éventuelles précisions, comme une date, à propos de la bêta du titre. Pour en être sûr, il faut désormais prendre son mal en patience et attendre l’annonce qui aura lieu ce mercredi. Vous pouvez toutefois augmenter vos chances de participer à cette bêta en rejoignant le serveur Discord du jeu via le site officiel de celui-ci.