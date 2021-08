Mortal Shell : The Virtous Cycle sera jouable gratuitement du 18 au 23 août

L’éditeur Playstack souhaite fêter le premier anniversaire de Mortal Shell, sorti le 18 août 2020, en lançant une période à travers laquelle le DLC du jeu The Virtous Cycle sera gratuit durant cinq jours pour tous les détenteurs de titre. En effet, du 18 au 23 août, le DLC sera téléchargeable gratuitement sur toutes les plateformes à savoir Steam, GOG, Epic Games Store ainsi que sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

À vos shells, prêts, partez !

Pour ce qui est des nouveautés, cette extension apporte Hadern en tant que cinquième shell jouable ainsi qu’une nouvelle arme, subtilement nommée la Axatana, qui prend la forme d’une doublé épée possédant la capacité de se transformer en hache à deux mains. Si ces deux ajouts sont plutôt sympathiques, The Virtous Cycle permet surtout de lancer un tout nouveau mode de jeu rogue-like qui nous plonge dans les profondeurs de Fallgrim.

Dans ce nouveau contenu, le joueur pourra débloquer et combiner plus de 100 améliorations différentes au fur et à mesure de sa progression afin de triompher des multiples créatures qui croiseront sa route. Cette aventure sera également l’opportunité d’en apprendre plus sur le lore du jeu en ayant un nouveau regard sur l’univers de celui-ci.

Fallgrim passe en stream !

Si cette offre donne toutes les raisons de profiter un maximum de l’extension pendant ce laps de temps de cinq jours, parallèlement à celle-ci se déroulera une campagne Twitch avec plusieurs récompenses à la clé pour les spectateurs. On dénote par exemple un skin exclusif pour la nouvelle arme, un style plus sombre pour la carcasse du joueur ainsi qu’un luth inédit.

Afin de récupérer ces récompenses il faudra lier la plateforme sur laquelle vous possédez le jeu à votre compte Twitch. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour recevoir ces récompenses à ce lien. Il est toutefois utile de rappeler qu’à compter du 24 août, les joueurs devront débourser la somme de 6,99€ pour accéder au contenu de The Virtous Cycle.

En tant que mot de la fin, l’éditeur tient à nous rappeler les chiffres plus que correctes de ce souls-like. En effet, le titre s’est écoulé à plus de 500 000 exemplaires depuis sa sortie bien que celui-ci ne soit pas encore disponible sur Steam. Ce dernier apparait d’ailleurs sur plus de 300 000 liste de souhaits en anticipation pour sa sortie le 18 août prochain sur la plateforme de Valve. Si vous êtes étrangers au jeu de Cold Symmetry, mais désireux de vous faire un premier avis, vous pouvez consulter notre test ici.