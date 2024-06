Où précommander The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Au revoir Link, bonjour Zelda. Le prochain jeu de la licence va changer de protagoniste principal (et aurait pu s’appeler « The Legend of Link »). Dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, c’est au tour de Zelda d’aller sauver notre aventurier à la tunique verte. Officialisé il y a peu, le jeu sortira en fin d’année et nous permettra de découvrir une épopée inédite où il faudra sauver Hyrule du monde des ténèbres. Sauf que la magie remplacera l’épée habituelle.

Les précommandes n’ont pas tardé puisque quasiment après l’officialisation, les différentes enseignes ont ouvert leur réservation. Il est maintenant possible de précommander le titre à son prix conseillé de 59.99€, bien que trouvable à un tarif plus abordable chez certains notamment à 49.99€ chez Amazon et Cdiscount.

Voici où précommander Zelda: Echoes of Wisdom :

Amazon

Fnac

Cdiscount

Micromania (10€ en bons d’achat)

Vous pouvez précommander en passant par ces liens affiliés (qui soutiennent le site, merci !) ou directement via le comparateur de prix ci-dessous.

Date de sortie et jaquette Zelda: Echoes of Wisdom sur Switch

La jaquette est également connue et reprend logiquement le visuel principal. On y retrouve ainsi Zelda au premier plan, prête à en découdre, tandis que Link est relégué en arrière-plan, comme bloqué dans les ténèbres. On rappelle que ce titre est un tout nouveau jeu, qui va d’ailleurs emprunter les graphismes de la dernière version de Link’s Awakening.

La sortie de Zelda: Echoes of Wisdom est prévue pour le 26 septembre 2024. On rappelle qu’à la même date, une console Nintendo Switch Lite Collector Zelda sortira également, elle aussi déjà en précommande.