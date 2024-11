146 millions de Switch vendues pour Nintendo, avec un bon démarrage pour The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Les ventes de la Switch continuent naturellement de baisser

Le premier résultat à retenir et celui de la Nintendo Switch, qui s’est vendue à 2,62 millions d’exemplaires durant ce trimestre. Une baisse naturelle par rapport à l’année passée à la même date où le constructeur en avait vendu 3 millions, mais le maintien reste tout de même exemplaire. Cela permet à la console de dépasser les 146,04 millions d’exemplaires vendus.

De quoi la faire continuer dans la course vers la Nintendo DS, qui n’est désormais qu’à quelques millions. Nintendo reste malgré tout lucide sur la fin de vie de la Switch et modifie ainsi ses prévisions pour l’année fiscale, en indiquant vouloir vendre 12,5 millions de Switch contre les 13,5 millions qui étaient auparavant prévus.

Car il faut dire que même si la console se vend toujours, les résultats du groupe sont forcément à la baisse. Les profits baissent de 32,6% tandis que les ventes liées au jeu vidéo sont à -43% par rapport à l’année passée. Le constructeur explique que ces baisses sont à mettre en lien avec la sortie du film Super Mario Bros et celle de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom l’année dernière, qui avaient boostés les ventes de la console.

Une fatigue naturelle qui ne doit pas mettre Nintendo dans le rouge pour autant, même si cette année fiscale sera l’une des plus faibles du groupe depuis quelques temps. Il prévoit encore de vendre beaucoup de Switch en souhaitant en placer une dans chaque foyer, et même mieux, « pour chaque personne » afin de maximiser les profits sur une longue période. Un moyen de dire qu’il ne faut pas enterrer la console trop rapidement.

Le dernier Zelda démarre bien

Côté ventes de jeux, là aussi on note une baisse effective de -27,6% pour 70,28 millions de jeux vendus sur les deux premiers trimestres de cette année fiscale. Le top 10 des jeux les plus vendus de la Switch ne bouge pas beaucoup si ce n’est un changement entre la neuvième et huitième place :

Mario Kart 8 Deluxe : 64,27 millions Animal Crossing: New Horizons : 46,45 millions Super Smash Bros. Ultimate : 35,14 millions The Legend of Zelda: Breath of the Wild : 32,29 millions Super Mario Odyssey : 28,50 millions Pokémon Epée / Pokémon Bouclier : 26,44 millions Pokémon Ecarlate / Pokémon Violet : 25,69 millions The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : 21,04 millions Super Mario Party : 20,98 millions New Super Mario Bros. U Deluxe : 17,77 millions

Les jeux sortis durant cette première moitié d’année fiscale ne risquent pas de grimper dans ce classement, mais leurs résultats restent bons. Luigi’s Mansion 2 HD s’est écoulé à 1,57 millions d’unités tandis que Paper Mario: La Porte Millénaire en est à 1,94 millions. Le lancement le plus notable reste celui de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, qui enregistre 2,58 millions d’unités écoulées. Et cela en seulement une semaine de commercialisation, puisque le compteur a été arrêté au 30 septembre dernier.