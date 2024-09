Comment récupérer l’écho du Lynel dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Pour pouvoir démarrer cette quête spéciale, il vous faudra atteindre la fin du jeu pour avoir accès à la forêt ancestrale. Une fois que vous pouvez vous y rendre, rendez-vous dans la zone indiquée sur la carte ci-dessous. Pour pouvoir affronter le Lynel et obtenir son écho, vous allez d’abord devoir le suivre à la trace.

Suivez les traces de sabots sur le sol à travers toutes la forêt. Vous devez normalement partir du point indiqué et faire un grand tour pour atterrir dans la zone dégagée au nord-est de la forêt. Attention, vous devez bien suivre toutes les traces de sabot sinon le Lynel n’apparaîtra pas. Battez-le pour récupérer son écho et disposer du monstre le plus fort du jeu. Il est à la fois très mobile et féroce avec sa grosse épée, mais cela vous coûtera 5 triangles de Tri pour l’invoquer (6 si vous n’avez pas le niveau maximum de Tri).

Comme si la princesse n'était pas assez puissante, vous voilà maintenant équipé du monstre le plus dangereux de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.