Où trouver tous les costumes dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Durant un long moment au début de votre aventure, vous allez devoir voyager incognito avec la « capuche de l’épéiste » appartenant à Link, que vous obtenez automatiquement. Après avoir battu Ganon, vous récupérez un autre tenue dans le chateau : la Tenue de voyage princière.

Pour les autres costumes, il vous faudra chercher et explorer un peu plus. Voici comment les récupérer.

Comment obtenir la tenue de chat

La tenue de chat est un costume très pratique qui vous permet de communiquer avec les chats du royaume. Elle s’obtient après avoir résolu une quête annexe. Rendez-vous au village Cocorico et parlez au vieil homme devant sa maison pour démarrer la quête annexe « Question de chats ». Après lui avoir parlé, dirigez-vous vers le sud du village pour trouver la boutique et parlez à la dame devant celle-ci.

Elle vous demande de déloger le chat endormi sur le lopin de terre où elle a enterré un trésor. Pour cela, utilisez l’écho du poisson grillé (obtenu au village Kothié via une autre quête annexe). Ensuite, utilisez l’écho Trouilleur pour creuser un trou et récupérer le butin. À vous la tenue de matou !

Comment obtenir la Robe habituelle

Avant qu’elle récupère la cape de Link, Zelda est habillée de sa robe habituelle. Pour la récupérer durant le jeu, il vous faudra passer par une autre quête annexe dans la citadelle d’Hyrule : « Les sentiments dissimulés ». Notez que cette quête se débloquer après avoir vaincu Ganon. Romie, la fillette, vous offre un trèfle à quatre feuilles à offrir au roi d’Hyrule.

Par la suite, vous apprenez que la fillette est sortie dans les plaines. Vous décidez d’aider les soldats qui sont partis à sa recherche. Suivez la trace des soldats pour atteindre la faille violette la plus au sud de la plaine sur votre carte. Entrez dans la faille et retrouvez les trois compagnons de Tri pour la refermer et sauver Romie. Une fois de retour au château, vous récupérez enfin la Robe habituelle.

Comment obtenir la tenue de danseuse

Pour avoir le costume des femmes Gerudo, il vous faudra simplement réussir toutes les épreuves de ramassage de mangues (débutant, intermédiaire et expert) de l’Oasis dans le désert Gerudo. Celle-ci vous permet d’ailleurs d’augmenter la portée des pirouettes de Zelda.

Comment obtenir la tenue Tampon

Pour la tenue Tampon, vous devez simplement retrouver obtenir tous les tampons de Tampon-man en trouvant les tables de pierre dissimulées dans tous le royaume. Cela tombe bien puisque nous avons déjà un guide complet qui vous indique tous les emplacements pour récupérer les tampons. Cette tenue n’offre aucun bonus particulier si ce n’est d’avoir un look unique.

Comment obtenir le pyjama en soie

Lorsque vous dormez dans un lit ou un écho de lit, il est possible de récupérer des cœurs facilement. Le pyjama en soie est un costume qui permet de récupérer vos cœurs encore plus rapidement. Pour l’obtenir, commencez par vous rendre à la cité Gerudo vers l’est et parlez à Tohna pour démarrer la quête annexe : le défi de Tohna.

Elle vous demande de voler un trésor pour s’assurer que la salle des coffres est suffisamment sécurisée. Cela signifie une nouvelle phase d’infiltration pour vous. Dirigez-vous vers la salle à l’ouest du palais. Utilisez vos échos pur distraires les gardes pour passer au-dessus d’eux. Dans le coffre se trouve le pyjama en soie. En guise de récompense, Tohna vous offre ce fabuleux costume.

Vous disposez désormais de tous les costumes de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Pour plus de guides, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.