The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom annoncé avec Zelda en héroïne principale et une nouvelle Switch Lite collector

The Legend of Link

Des décennies à rappeler au grand public que dans les Zelda, on ne joue pas Zelda, réduites à néant. Dans un trailer où l’on voit d’abord Link s’attaquer à un boss pour sauver la princesse, celui-ci se retrouve finalement aspiré dans une sorte de faille dimensionnelle. Zelda se retrouve libérée dans un ultime effort de notre héros et va désormais avoir pour but de le retrouver et de sauver Hyrule des ces mystérieuses failles.

Pour ce nouvel opus, et après avoir bousculé les codes des Zelda 3D avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, Nintendo compte transformer sa formule en vue du dessus. Par la mise en scène de Zelda en tant que protagoniste, certes, mais aussi en proposant un gameplay qui nous donne bien l’impression que le sort d’Hyrule n’est plus entre les mêmes mains.

Exit l’épée, Zelda va utiliser le sceptre de Tri, que lui a fourni la fée du même nom, pour être en mesure de sauver son royaume. En apprenant l’écho d’un objet, comme une table, une caisse, ou des choses plus spécifiques comme des cubes d’eau. La princesse peut ensuite les reproduire à volonté pour notamment franchir des obstacles, résoudre des énigmes, ou même combattre.

En effet, Zelda est également en mesure de créer des échos de monstre. De cette manière, ils peuvent donc aider la princesse durant les combats, et vu que chaque type d’ennemi dispose de ses compétences, certains seront plus appropriés que d’autres selon le moment.

Avec un tel noyau de gameplay, on imagine donc assez aisément le gros potentiel de possibilités pour résoudre tous types de situations, inscrivant une certaine continuité à la liberté de gameplay recherchée par Nintendo pour sa licence depuis plusieurs années maintenant.

Le titre promet donc un énième vent de fraîcheur pour la saga, et pour garder toutefois un sentiment familier en parcourant l’aventure, le titre adopte la direction artistique tout à fait mignonne que le remake Switch de Link’s Awakening avait mis en place.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom arrivera le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch, qui d’ailleurs va accueillir un nouveau coloris.

Une nouvelle Switch Lite pour l’occasion

Pourquoi ne pas profiter d’un nouveau Zelda pour sortir une nouvelle Switch aux couleurs de la légendaire saga de Nintendo ? Et bien c’est précisément ce qu’il va se passer avec la Nintendo Switch Lite Edition Hyrule. La console sera de couleur dorée, disposera de l’emblème d’Hyrule gravé à son dos, et d’une petite icône de Triforce sous le joystick droit.

La console ne vient pas toute seule puisqu’elle inclura un abonnement d’un an au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, de quoi profiter notamment de tous les Zelda rétro qu’offre le catalogue.

La Nintendo Switch Lite Edition Hyrule sortira en parallèle du jeu, soit le 26 septembre 2024 également.