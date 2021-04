Power Rangers x Street Fighter – Battle for the Grid remixe le thème de Ryu

Alors qu’on vous apprenait récemment l’arrivée de Ryu et Chun-Li chez les Rangers, les emblématiques personnages de Street Fighter invités à porter la tenue dans Power Rangers : Battle for the Grid nous réservent d’autres surprises.

C’est par le biais du compte twitter officiel de Street Fighter que l’on découvre l’annonce d’un mashup musical entre le thème Power Rangers et celui de Ryu dans la licence de Capcom.

Hadoken Sonore

Ryu is making his way to @Battle4TheGrid to make some noise! ⚡👊

Listen to the perfect Super Mega crossover of Ryu's theme and the BFTG theme! 🎧 🎶 pic.twitter.com/B3FiheuYsZ — Street Fighter (@StreetFighter) April 20, 2021

Voici l’aperçu de la première minute du morceau. Mixé par le compositeur Tony Porter, ce dernier a décidé de mélanger les deux thèmes musicaux, les liant grâce à l’utilisation de batteries lourdes et de guitares électriques. Un résultat convaincant qui synthétise efficacement les deux œuvres.

En outre, le compositeur a tenu à rappeler que l’extrait partagé n’est qu’une simple bande-annonce, la musique complète étant prévue pour sortir courant mai 2021. Un mois des plus fournis pour les rangers puisqu’une Super Edition du jeu est déjà prévue pour le 25 mai.

L’Edition regroupera la totalité des combattants fournis dans les différents Season Pass. Le DLC Street Fighter sera également inclus dedans mais vous pourrez acheter les personnages de Ryu et Chun-Li séparément si vous le souhaitez.

Power Rangers : Battle for the Grid est actuellement disponible sur Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One et Stadia. Vous pouvez retrouver notre avis sur le titre ici.