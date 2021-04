Ryu et Chun-Li de Street Fighter débarquent dans… Power Rangers: Battle for the Grid

On doit bien avouer que l’on a pas non plus vu venir cette annonce. Ryu et Chun-Li s’étaient déjà invités dans Fortnite, ce qui était déjà plutôt étonnant à l’époque, et voici que le duo a trouvé un nouveau jeu dans lequel s’incruster. Il s’agit cette fois-ci du jeu de combat Power Rangers: Battle for the Grid, et les combattants de Street Fighter arrivent dans le jeu tout en respectant le dress-code.

Le crossover inattendu

La vidéo dévoilée par IGN nous montre donc que Ryu et Chun-Li revêtiront ici un costume spécial pour se prendre eux aussi pour des Power Rangers. Le design des costumes a été supervisé par Capcom et nWay, pour un résultat plutôt surprenant.

Les deux combattants arriveront en tant que DLC dès le 25 mai, tandis que Power Rangers: Battle for the Grid aura droit à une édition ultime regroupant tous les DLC (dont celui de Street Fighter) ainsi que quatre skins en plus à la même date.