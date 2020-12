Power Rangers Battle for the Grid : Du gameplay pour Scorpina

Licence souvent tournée au ridicule, Power Rangers a néanmoins su se forger une solide fan base au fil des ans. Si bien qu’en plus de séries TV, toujours d’actualité depuis 1994, plusieurs films ont vu le jour, ainsi qu’une floppée de comics. Le jeu vidéo n’est évidemment pas épargné, avec notamment le récent Battle for the Grid. Celui-ci, fort de son succès, achève cette semaine sa troisième saison.

Scorpina débarque en trombe

Après deux saisons et six nouveaux personnages, la troisième s’annonçait à la surprise générale en mai dernier. Le fonctionnement ne change pas, à savoir deux combattants dévoilés, et un troisième restant secret pendant un temps. Ainsi, après Robert RJ James et Lauren Shiba, nWay annonçait l’arrivée de Scorpina, antagoniste mythique de la licence datant de la toute première série TV.

Celle-ci débarque dès aujourd’hui dans le roster de Power Rangers : Battle for the Grid, qui compte désormais vingt-et-un combattants. Il faudra toutefois débourser 5,99 euros pour pouvoir l’ajouter à sa collection, ou bien investir dans le season pass vendu quant à lui 14,99 euros. Pour l’occasion de sa sortie, nWay, le développeur, a diffusé une courte vidéo de gameplay, nous montrant en détail ses capacités.

Power Rangers : Battle for the Grid est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Pour plus d’informations à son sujet, on vous renvoie vers notre test.