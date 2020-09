Power Rangers : Battle for the Grid dévoile un nouveau combattant

La saison 3 de Power Rangers : Battle for the Grid se lançait il y a quelques mois, un peu plus d’un an après la sortie de ce jeu de combat développé par nWay. Pour l’occasion, deux personnages payants avaient été dévoilés, tandis qu’un troisième attendait pour faire son apparition. Cette semaine, nous apprenons qui se cachait derrière ce voile d’ombre, et cela va faire plaisir à certains fans de la licence.

Scorpina arrive dans le Season Pass numéro 3

Pour les non initiés, la licence Power Rangers se résume certainement à quelques séries kitch qui passaient à la TV pendant les années 1990 et 2000. Mais fort d’un univers riche et offrant des possibilités infinies, celle-ci s’est fatalement étoffée de nombreux Comics, et même de nouveaux formats en live action. Et ce en marge du film prenant la forme d’un reboot qui débarquait en 2017.

Ainsi, bien que les jeux vidéo adaptés de Power Rangers ne soient plus aussi courants qu’au cours de l’ère PlayStation et Game Boy, ils n’ont malgré tout jamais vraiment disparu du paysage. L’an dernier, nous avions d’ailleurs droit au sympathique Battle for the Grid, un jeu de baston regorgeant d’énergie, mais dont le contenu manquait néanmoins de consistance.

Le titre de nWay lançait sa troisième saison de contenu il y a quelques mois, avec les personnages de Robert RJ James et de Lauren Shiba en portes étendard. Un dernier combattant restait quant à lui dans l’ombre et est enfin mis en lumière cette semaine. Sans grande surprise, la communauté l’avait deviné, il s’agit de Scorpina, une antagoniste issue de Mighty Morphin Power Rangers.

Scorpina sera disponible dès le 8 décembre prochain. Quant à Power Rangers : Battle for the Grid, il est jouable sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Une version Stadia a même vu le jour en juin dernier. On vous renvoie à notre test pour plus d’informations.