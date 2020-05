Power Rangers : Battle for the Grid annonce l’arrivée de sa saison 3

Pas forcément bien accueilli à sa sortie, la faute à son contenu rachitique – on vous renvoie vers notre test pour en savoir plus -, Power Rangers : Battle for the Grid a néanmoins su convaincre les amoureux des Super Sentai sur la durée. Son développeur n’a en effet pas lésiné sur les mises à jour depuis avril 2019, apportant notamment un mode histoire attendu. Ce n’est visiblement pas terminé, puisque dans les semaines à venir nWay va lancer sa saison 3.

Encore du contenu !

Après une saison 1 plutôt riche, puisque permettant le cross play entre les joueurs Switch et Xbox One et embarquant trois nouveaux personnages jouables, la saison 2 ne déçut pas non plus, avec notamment de nouvelles arènes gratuites. De quoi étoffer le contenu de ce jeu de baston qui en manquait cruellement à sa sortie. Néanmoins, certains verront une technique commerciale agressive derrière la politique de nWay, qui vend tout de même à prix d’or ces compilations réduites de personnages inédits.

Et ce constat ne va pas changer avec la saison 3 tout juste annoncée, puisque pour 14,99 euros elle n’apportera que trois combattants, à savoir Robert RJ James, Lauren Shiba, et un dernier pas encore présenté – mais qui a de bonnes chances d’être Scorpina. Elle sera par ailleurs accompagnée d’une mise à jour gratuite, là encore, modifiant le système d’utilisation des Megazord. Notez que le premier personnage, RJ, sera disponible fin juin. Il arrivera en outre avec le Megazord Samurai.

Power Rangers : Battle for the Grid est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Chaque Season Pass est vendu 14,99 euros, mais il vous est possible d’acquérir les personnages séparément contre 5,99 euros.