Pokémon Unite : Gardevoir arrivera dès demain

Pokémon Unite n’a même pas atteint sa première semaine qu’il annonce déjà la date de son prochain personnage : Gardevoir. The Pokémon Company et TiMi Studios avaient déjà annoncé qu’il s’agirait de l’un des tout premiers Pokémon à rejoindre le casting après le lancement du jeu.

Autant attaquer par l’un des plus populaires

Tortank devra donc encore attendre un peu puisque c’est finalement Gardevoir qui arrivera le 28 juillet, soit… demain. On suppose que le Pokémon ne sera pas offert mais qu’il faudra débourser ses pièces ou ses gemmes et on s’attend surtout au moins à égaler tarif le plus élevé pour l’instant, à savoir 10 000 pièces ou 575 gemmes. Confirmation dans quelques heures donc.

Niveau gameplay, il s’agit d’un Pokémon Attaquant principalement fait pour le combat à distance. Les fans de Pokémon vont pouvoir ainsi découvrir un autre principe des MOBA, le nouveau personnage surpuissant pour que tout le monde l’achète avant de se manger un gros nerf dès la mise à jour suivante.

Pokémon Unite est disponible sur Switch depuis quelques jours et arrivera en septembre sur iOS et Android. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test ou notre guide dédié au jeu avec de nombreux conseils et astuces.