Pokémon TCG Pocket : L’extension Lumière Triomphale sort le 28 février, tandis que les matchs classés arrivent bientôt

Le jeu mobile fait le plein de nouveautés

Tandis que l’on peine encore à collecter toutes les cartes de la précédente extension en date, voici que Pokémon TCG Pocket accueille un nouveau set de cartes sous l’extension Lumière Triomphale. Celle-ci mettra en avant le Pokémon légendaire Arceus ainsi que d’autres petits nouveaux venus que l’on peut voir dans la vidéo.

On ne sait en revanche pas combien de cartes seront présentes dans l’extension, mais on peut sans doute s’attendre à quelque chose d’assez similaire à L’Île Fabuleuse, qui était une extension un peu plus restreinte avec moins de cartes à collecter. Vous pourrez ouvrir vos premiers booster Lumière Triomphale dès demain matin au réveil puisque cette extension sera disponible dès le 28 février.

D’ailleurs, veillez noter qu’à partir d’aujourd’hui 27 février jusqu’au mercredi 30 avril à 7 heures du matin, vous pourrez obtenir des boosters spéciaux contenant une carte de rareté 4 losanges ou plus. On semble comprendre qu’il s’agi ici de paquets de l’extension Puissance génétique seulement.

Enfin, The Pokémon Company a officialisé l’arrivée des matchs classés dans Pokémon TCG Pocket. Pas de date précise, mais une mise à jour arrivera fin mars pour ajouter cette fonctionnalité et voir qui sont les collectionneurs les plus forts.