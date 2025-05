Deck Solgaleo/Boumata

x2 Boumata

x2 Cosmog

x2 Cosmovum

x2 Solgaleo EX

x2 Kiawe

x2 Super Bonbon

x2 Pokéball

x2 Communication Pokémon

x2 Cape Géante

x1 Morgane

x2 Recherches Professorales

On commence par un deck très attendu, Solgaleo étant un des premiers Pokémons annoncés de cette extension. Nous pensons que son meilleur partenaire se trouve dans la combo Boumata et Kiawe. La plupart du temps, Boumata sera uniquement un mur à 120 PV. Par contre, si vous piochez Kiawe, il pourra infliger une fois un burst de 90 dégâts pour mettre KO un Pokémon avant l’arrivée de Solgaleo. De plus, Solgaleo ignore totalement son coût de retrait de quatre. Ce deck ne joue que des énergies Metal, d’où la possibilité d’attaquer qu’une seule fois avec Boumata.

Deck Néphie

x2 Araqua

x2 Tarenbulle

x2 Manaphy

x2 Artikodin

x2 Vitesse+

x2 Pokéball

x2 Recherches Professorales

x2 Aurore

x2 Néphie

x2 Nacchara

Néphie est simplement Hélio en mieux si vous jouez Tarenbulle. Est-ce que ça justifie de jouer Tarenbulle ? Tout dépend de la méta : si la méta reste composée de Pokémon comme Arceus, Darkrai ou Giratina, Tarenbulle pourra être redoutable. On joue le squelette classique des decks Eau avec Manaphy et cette fois Artikodin à la place de Palkia, car il synergise un peu mieux avec Néphie.

Deck Froussardine EX

x2 Froussardine

x2 Froussardine EX

x2 Kangourex

x2 Pokéball

x2 Filet de Pêche

x2 Althéo

x2 Nacchara

x2 Ondine

x2 Cape Géante

x1 Hélio

x2 Recherches Professorales

Le deck Froussardine est considéré comme un meme, on va essayer de prouver le contraire. Comme on essaye de maximiser le nombre de Froussardine, on joue la combinaison de Kangourex et Althéo pour libérer la place du tank sans le laisser mourir. Avec ça, on tente un Filet de Pêche pour repêcher un petit Froussardine qui se sera potentiellement tombé au début de la partie.

Deck Crabominable EX

x2 Crabagarre

x2 Crabominable EX

x2 Palkia EX

x2 Pokéball

x2 Cape Géante

x2 Casque Brut

x2 Leaf

x2 Nacchara

x1 Hélio

x1 Morgane

x2 Recherches Professorales

Crabominable EX est un Noadkoko EX, mais de type eau et en plus stable. Naturellement, on s’inspire du deck Noadkoko EX qui a dominé les tournois il y a quelques mois pour optimiser Crabominable EX. Ici, pas de Celebi EX pour récolter les énergies en trop, on va charger un Palkia EX sur le banc le temps que Crabominable fait son travail.

Deck Margie

x2 Bacabouh

x2 Trépassable

x2 Mimiqui

x1 Tokopiyon

x2 Plumeline (Mauve)

x2 Pokéball

x2 Vitesse+

x2 Cape Géante

x2 Margie

x1 Hélio

x2 Recherches Professorales

Mimiqui et Trépassable n’ont pas l’air très forts d’un premier abord. C’était sans compter sur Margie qui peut se lire « Soigne 40 PV et inflige 40 dégâts ». Dit comme ça, ça ne peut pas être mauvais. Mimiqui a trop peu de PV pour bien profiter de Margie, mais il affaiblit vos Trépassables justement pour elle. On capitalise sur la fragilité de nos Pokémons avec Plumeline (Mauve) qui viendra les venger.

Deck Chrys

x2 Larvibule

x2 Chrysapile

x2 Lucanon

x2 Plumeline (Jaune)

x2 Togedemaru

x2 Pokéball

x2 Super Bonbon

x2 Cape Géante

x2 Chrys

x1 Hélio

x2 Recherches Professorales

Chrys n’est pas le dresseur le plus inspirant à construire, mais on ne peut pas refuser le nouveau pouvoir qu’a le type électrique à être extrêmement agaçant. On utilise la capacité du tout nouveau Super Bonbon pour bloquer rapidement les objets avec Lucanon. Ce deck électrique est également une excuse pour jouer Plumeline (Jaune) qui a beaucoup fait parler de lui. Son talent empêche tout simplement les dégâts d’attaques des Pokémon EX, et on sait à quel point les Pokémon EX sont le cœur de la méta.

Nous avons essayé de montrer un maximum de cartes intéressantes, et elles étaient nombreuses dans Gardiens Astraux. Rien que les Plumelines aurait mérité un article. Le Super Bonbon mérite lui aussi un article avec tous les nouveaux decks qu’il permet de jouer. Ça tombe bien, nous avons justement un guide à son sujet sous la main.