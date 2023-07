Un Pokémon Presents serait diffusé le 8 août selon une fuite

Une enquête digne de Détective Pikachu

Si on suit la logique des tweets, ce sont les détails qui auraient trahi ce Pokémon Presents. En effet, les mises à jour, maintenances et resets de Pokémon Masters EX ont toujours lieu à 8h du matin, heure française. Mais les joueurs et les joueuses auraient constaté l’apparition de deux évènements, à savoir le lancement d’une bannière pour obtenir le Duo Menzi et Pohmarmotte ainsi qu’une promotion sur les diamants qui seraient à 15h au lieu de l’horaire habituel.

Après si vous voulez quelque chose de plus explicite, il y a carrément une "campagne" appelée #PokemonPresents qui démarre le 8 août à 15 h (le fameux "startDate: 1691499600". Voili voilou 🙂 pic.twitter.com/tS5DEjqBQQ — Lorris (EternalStay) (@EternalStay0) July 28, 2023

Cela aurait suffit à créer la suspicion d’un Pokémon Presents qui aurait lieu à ce moment-là et le suspense n’a pas été très long puisqu’en dataminant le jeu, on verrait apparaître une « Campagne Pokémon Presents » programmée pour le 8 août à 15h. Forcément, c’est assez crédible pour qu’on en parle, surtout que la Pokémon Company a des choses à nous dire.

Un Pokémon Presents avec des annonces de jeu ?

En effet, forcément, on aurait déjà les habituelles informations sur les différents jeux tels que Pokémon GO, Pokémon Masters EX, Pokémon Café Remix, Pokémon Unite, Pokémon Sleep, qui ont toujours une actualité pour celles et ceux qui les suivent. Mais on attend aussi plus de précisions sur les DLC de Pokémon Écarlate et Violet, notamment une date de sortie pour la première partie prévue pour cet automne.

On peut aussi espérer une nouvelle bande-annonce pour la suite de Détective Pikachu annoncée lors du dernier Nintendo Direct. Mais évidemment, notre plus grosse curiosité concerne les éventuelles annonces de jeux. Si on ne voit pas vraiment une annonce d’une nouvelle génération, il pourrait très bien y avoir des spins-offs comme les Donjons Mystères, des remakes voire même un nouveau projet à la Légende Arceus.

Bref, pas besoin de se créer plus d’espoirs qui seront probablement réduits à néant et attendons l’annonce officielle du Pokémon Presents dans les jours qui viennent avant sa diffusion le 8 août si tout cela est bien vrai.