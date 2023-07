Réveillez-vous, Pokémon Sleep est maintenant disponible chez nous

De quoi tomber dans les bras de « Métamorphée »

The Pokémon Company International nous annonce que Pokémon Sleep est disponible en Free to Play dès aujourd’hui sur mobiles via iOS et Android. Comme son nom et son logo Ronflex l’indiquent, il s’agit d’une application chargée de mesurer votre sommeil de manière amusante. Pour « jouer », il vous suffit de poser votre téléphone ou tablette à côté de l’oreiller et de simplement s’endormir. La firme recommande de ne pas mettre votre appareil en dessous de l’oreiller pour éviter que celui-ci ne chauffe trop.

Au réveil, il vous est possible de consulter les résultats de votre repos et de découvrir de nouveaux Pokémon. Collectionner les monstres de poche vous permet de collectionner des « styles de dodo » avec l’aide du Professeur Néroli et de son Dododex. Vos heures de sommeil serviront également à renforcer votre Ronflex et ainsi d’augmenter vos chances de rencontrer plus de Pokémon et de découvrir davantage de styles de dodo.

The Pokémon Compagny profite de cette sortie pour aussi nous annoncer que l’accessoire Pokémon GO Plus + sortira en Europe le 21 juillet prochain. Il vous servira notamment à obtenir divers bonus dans Pokémon Sleep et Pokémon GO. Les premiers ont d’ores et déjà été dévoilés, les possesseurs du Pokémon GO Plus auront ainsi droit un Pikachu portant un bonnet de nuit et une Étude spéciale menant à une rencontre avec un Ronflex portant un bonnet de nuit.