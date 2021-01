ENDER LILIES: Quietus of the Knights

ENDER LILIES: Quietus of the Knights est un jeu de type action RPG à l'univers dark fantasy, développé par Live Wire et Adglobe. Partez pour le royaume de Lointerre et découvrez l'histoire de Lily et des chevaliers immortels. Alors qu'une mystérieuse pluie de morts fait rage dans le royaume, transformant tout être vivant en créatures démoniaques, vous devrez combattre pour tenter de résoudre ce mystère et mettre un terme au désespoir ayant ampli ce monde.