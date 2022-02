PlayStation Plus : Les jeux de mars 2022 révélés, voici la liste

Le mois de février n’a pas été très riche pour les abonnés du PlayStation Plus. Alors que l’on attend toujours de savoir quand Sony va lever le voile sur son fameux projet Spartacus, censé regrouper le PS Plus et le PS Now, on découvre aujourd’hui les jeux du mois de mars pour le PlayStation Plus, encore une fois révélés en avance par le site Dealabs et Billbil-kun qui ont vendu la mèche, comme les mois précédents.

Quels jeux PS Plus en Mars 2022 ?

On prendra le tout avec des pincettes, mais puisque c’est un sans faute de la part de cette source depuis quelques mois, il y a de quoi être confiant. Voici la liste des jeux offerts sur le PlayStation Plus en mars :

Notez bien que la version de Ghost of Tsushima est bien le standalone multijoueur, sans le solo.

Où acheter une carte PS Plus ?

Vous pouvez acheter une carte PlayStation Plus directement sur Amazon. Vous pouvez également vous procurer un abonnement en passant par le PlayStation Store.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de mars seront disponibles le mardi 1er mars dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente très bientôt sur notre chaîne Youtube.