PlayStation Plus : les jeux gratuits d’août dévoilés avec une sélection pour tous les goûts

Quels jeux PS Plus Essentials en août 2025 ?

Au programme de ce mois d’août sur le PS Plus Essentials, l’un des Souls-like les plus appréciés, accompagné par l’un des grands noms du jeu de survie hardcore, et enfin un jeu de combat 3D adapté d’un manga très populaire du Shonen Jump.

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en août sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Quels jeux comptez-vous prendre parmi ces nouveautés ?

Sony poursuit également les festivités pour les 15 ans du service avec « un ensemble spécial d’avatars sur le thème de jeux appréciés tels que Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, Diablo IV, God of War Ragnarök et Twisted Metal ». Ce sera disponible gratuitement pour les abonnés dès le 5 août prochain.

Quand seront disponibles les jeux PS Plus Essentials ?

Pour pouvoir accéder à ces nouveaux titres, il faudra encore patienter un tout petit peu. Les jeux seront disponibles le mardi 5 août 2025 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.