Accueil » Actualités » PlayStation Plus Extra / Premium : Les jeux de septembre confirmés avec Deathloop et d’autres

Sony serait-il en train de changer sa stratégie de communication pour lutter contre les leaks ? Tout porte à le croire car si aujourd’hui, on s’attendait à ce que les jeux du PlayStation Plus Essential soient révélés, ceux du catalogue Extra et Premium ne devaient être annoncés que dans quelques jours. Mais c’est finalement aujourd’hui que le line-up pour ces paliers a été dévoilé, voici donc les jeux qui vous attendent sur le service dès le 20 septembre prochain.

Les jeux de septembre du PlayStation Plus Extra

Il y aura encore de quoi faire en ce mois de septembre, déjà bien chargé en sorties. Les abonnés au palier Extra pourront tout d’abord découvrir l’excellent Deathloop, qui arrive sur le programme un mois après sa sortie, ou encore Assassin’s Creed Origins, qui a récemment reçu son patch 60 fps. Voici la liste complète des jeux de septembre pour le PlayStation Plus Extra :

Deathloop | PS5

Assassin’s Creed Origins | PS4

Watch Dogs 2 | PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4

Spiritfarer: Farewell Edition | PS4

Chicory: A Colorful Tale | PS4

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 | PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5

Les Lapins Crétins : Invasion: La Série Télé Interactive | PS4

Rayman Legends | PS4

Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu – Édition intégrale | PS4

Les jeux de septembre du PlayStation Plus Premium

Ce mois-ci, les abonnés au PlayStation Premium auront enfin droit à quelques nouveautés avec des ajouts significatifs, du moins si vous êtes fans de Sly. Voici la liste des jeux de septembre pour le PlayStation Plus Premium :