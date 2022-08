PlayStation Plus Essential : Les jeux de septembre 2022 sont confirmés, voici la liste

Encore une fois, faisons semblant d’être surpris en découvrant les jeux du prochain mois pour le PlayStation Plus. Au grand dam de Sony, la liste des jeux fuite toujours quelques heures/jours en avance, et c’est ce matin que l’on a pu découvrir ce qui nous attendait pour le palier Essential. Cette fuite est désormais confirmée, et voici donc les jeux du PlayStation Plus Essential pour le mois de septembre 2022.

Quels jeux PS Plus en septembre 2022 ?

Le mois d’août avait été un bon mois pour les abonnés, notamment avec Yakuza 7. Voici maintenant la liste des jeux de septembre 2022 pour le PS Plus Essential :

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 6 septembre 2022 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente sur notre chaîne Youtube.