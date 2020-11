Avec la mise à jour 1.1 de Genshin Impact, de nombreux objets ont fait leur apparition, notamment via le système de réputation de chaque ville. Parmi ces nouveaux items, on retrouve les Pierres de résonnance Anémoculus et Géoculus, qui serviront de boussole pour trouver les derniers Anémoculus et Géoculus qui vous manquent.

A quoi servent les Pierres de résonnance ?

Ces Pierres de résonnance Anémoculus et Géoculus vous indiqueront en effet où se situent les Anémoculus et Géoculus situés près de vous.

En les activant, une zone bleue va alors apparaitre sur la carte (à condition qu’aucun Anémoculus et Géoculus ne soit déjà visible sur la carte), et c’est en parcourant cette zone que vous pourrez dénicher un des objets que vous recherchez.

Attention cependant, lorsque vous trouverez un Anémoculus et Géoculus, votre pierre se brisera.

Comment fabriquer les Pierres de résonnance ?

Pour fabriquer ces objets, vous aurez tout d’abord besoin de leur schéma de construction. Pour cela, il faudra atteindre le stade 2 de réputation de chaque ville (Mondstadt débloquer la Pierre de résonance Anémoculus, et Liyue la Pierre de résonnance Géoculus). Vous devrez ensuite crafter ces objets à la table d’alchimie.

Matériaux pour les Pierres de résonnance Anémoculus

5 Graines de pissenlit (que l’on peut trouver autour de la cité de Mondstadt)

(que l’on peut trouver autour de la cité de Mondstadt) 5 Cécilias (que l’on peut trouver vers le pic de la Falaise Arrachétoile)

(que l’on peut trouver vers le pic de la Falaise Arrachétoile) 1 Morceau de cristal

Matériaux pour les Pierres de résonnance Géoculus

5 Coeurs de Lapis (que l’on peut trouver dans les grottes des mines de Liyue)

(que l’on peut trouver dans les grottes des mines de Liyue) 5 Lys Vernis (que l’on peu trouver dans la ville de Liyue près de l’endroit où a lieu la cérémonie pour l’Archon Géo)

(que l’on peu trouver dans la ville de Liyue près de l’endroit où a lieu la cérémonie pour l’Archon Géo) 1 Morceau de cristal

Notez que vous aurez besoin de plusieurs pierres si vous cherchez plusieurs Anémoculus ou Géoculus, ce qui peut être problématique étant donné qu’il faut réunir quelques ressources pour n’en crafter qu’une seule.

Si vous souhaitez rechercher les Anémoculus et Géoculus sans vous soucier de ces objets, n’hésitez pas à suivre nos guides où l’on répertorie tous les emplacements des Anémoculus et Géoculus. Vous pouvez également revenir à l’index principal de notre guide complet de Genshin Impact.